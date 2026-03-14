'Виктор, остановись и вспомни, кем ты был': Ющенко обратился к Орбану с открытым письмом и получил неожиданный ответ

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с открытым письмом, призывая его вспомнить собственные ценности и быть лидером, которого когда-то уважал мир. Ющенко отметил важность свободы, достоинства и ответственности перед историей, критикуя действия венгерского правительства в отношении Украины.

Ответ Орбана не заставил себя ждать – венгерский премьер опубликовал свою позицию в соцсетях, которая оказалась достаточно резкой и неожиданной. Письмо Ющенко опубликовал в Facebook, а Орбан в Х.

Ющенко напомнил Орбану об общем прошлом и важности борьбы за свободу в Центральной Европе, когда они вместе работали над становлением демократии и независимости в регионе.

Бывший президент подчеркнул, что Украина сегодня борется за те же ценности, за которые когда-то боролась Венгрия, и призвал премьер-министра не поддерживать силы, которые угрожают свободе соседей.

Ющенко отметил, что политика не может сводиться только к выгоде или ресурсов, а прежде всего базируется на ценностях.

"Политика – это не только цифры, выгода или газ. Это прежде всего ценности. Когда ты выбираешь сторону агрессора, ты предаешь не только Украину – ты предаешь память собственного народа, который знает, что такое советские танки на улицах Будапешта. Виктор, остановись и вспомни, кем ты был. История – суровый судья. Она не прощает тех, кто молчал или помогал злу во времена великих испытаний. Еще не поздно вернуться к свету, к настоящему европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические соглашения. Призываю тебя взглянуть в глаза правде. Будь тем лидером, которого когда-то уважал мир и который знал, что свобода – это единственный путь", – отметил третий президент.

В ответ Орбан отметил право Венгрии самостоятельно определять свою политику и заявил, что "ваша борьба за свободу не дает вам права шантажировать нас или диктовать нам условия".

Он подчеркнул, что венгерский народ всегда был нацией борцов за свободу и продолжает эту традицию. Премьер призвал Ющенко повлиять на действующего президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот не посягал на права венгров в Закарпатье и не "шантажировал и не угрожал" Венгрии.

Орбан также вспомнил события последних лет, обвинив Украину в "государственном терроризме", в частности в якобы подрыве газопровода "Северный поток", но отметил, что это не повлияет на Венгрию.

Он напомнил о приеме украинских беженцев и создании школ с украинским языком обучения, сравнивая это с отказом украинской стороны в поддержке венгров на Закарпатье.

Поэтому Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в войне, не будет посылать денег, оружия или солдат, и выразил надежду на восстановление старого духа украинско-венгерской дружбы.

"Мы до сих пор хотим оставаться вашими друзьями, но не будем участвовать в вашей войне. Поэтому прошу вас принять, что мы не будем посылать на вашу войну ни денег, ни оружия, ни солдат. Я желаю, чтобы ваша братоубийственная война (так Орбан назвал российско-украинскую войну, – ред.) не завершилась фатальным ослаблением украинского государства и чтобы мы могли вернуться к старому духу украинско-венгерской дружбы", – написал он.

Письмо он завершил словами "Отдаляясь от вас, но искренне ваш Виктор Орбан", добавив, что Ющенко всегда может рассчитывать на его защиту в случае угрозы со стороны третьих государств.

