'Динамо' добыло разгромную победу и продолжило погоню за 'Шахтером' в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" добыло не самую простую победу над ривненским "Вересом" в перенесенном матче пятого тура розыгрыша Премьер-лиги. Подопечные Александра Шовковского в далеко не зрелищной манере были сильнее на клубном стадионе в столице – 3:0.

"Верес" ожидаемо сделал ставку на насыщенную оборону и во многом в этом преуспел. Киевляне хотя и владели подавляющим территориальным преимуществом, не могли создать у ворот соперника, которые защищал Вадим Ющишин, каких-то опасных моментов.

Лиш на 40-й минуте после удара со штрафного Владимира Бражко и неуверенной игры голкипера "Вереса" на добивании успешно сыграл Андрей Яроленко – 1:0.

После перерыва ход игры не изменился. Команда из Ривне не давала свободных зон, а у динамовцев не получалось взвинтить темп. На 65-минуте после удара Владислава Кабаева и сейва Ющишина мяч попал в перекладину.

Хозяева поля пытались закрепить успех и им это удалось. Сначала форвард Матвей Пономаренко принял мяч метрах в 10 от ворот и мощно выстрелил прямо по центру. А затем Владимир Шепелев использовал выход два в одного после паса Назария Волошина.

Таким образом "Динамо" добыло свою 19-ю победу в сезоне и закрепилось на втором месте в турнирной таблице чемпионата. От лидера "Шахтера" киевлян отделяет четыре очка.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо", победив в 26-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1", установило уникальное достижение украинского футбола.

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