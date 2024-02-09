'Динамо' снова не смогло выиграть матч на сборах в Турции. Видео

Киевское "Динамо" провело очередной спарринг в рамках подготовительного сбора в Турции, где команда Александра Шовковского продолжает тренироваться накануне возобновления сезона. На поле Kaya Palazzo stadium "бело-синие" не смогли обыграть северомакедонскую "Шкендию" – 1:1.

Командам пришлось противостоять не только друг другу, но и тяжелым погодным условиям – сильному дождю и ветру. Активное начало первого тайма дало преимущество балканской команде, которая открыла счет на 26-й минуте. В одном из моментов форвард "Шкендии" Адеми протащил мяч по центру, отдал его правее на коллегу по амплуа Шалу, тот вошел в штрафную и точно пробил мимо вратаря киевлян Бущана.

Динамовцы бросились отыгрываться, но острых моментов у ворот соперников долго не могли создать. После часа игры украинцам наконец-то удалось забить в ответ, когда нападающий Владислав Ванат с нескольких метров замкнул прострел с левого фланга вингера Владислава Кабаева.

До финального свистка подопечные Шовковского пытались вырвать победу, однако не смогли реализовать свои моменты. Отметим, что свой следующий контрольный поединок "Динамо" проведет в понедельник, 12 февраля, против латвийской "РФШ", представляющей столицу Рига.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили сознательно отказался от выступлений за национальную сборную Украины.

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