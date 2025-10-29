'Динамо' – 'Шахтер': видеотрансляция матча Кубка Украины

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в среду, 29 октября, проведут первое классическое дерби украинского футбола в новом сезоне. Принципиальные соперники сошлись уже на стадии 1/8 финала розыгрыша национального кубка, который они разыгрывали в минувшем турнире.

Встречу принимает столичный стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча "Динамо" – "Шахтер". Начало игры – в 18:00.

Киевляне не обыгрывали своего главного оппонента 4,5 года. В последний раз "бело-синие" были сильнее соперника в апреле 2021-го, когда минимально выиграли в чемпионате страны 1:0.

После этого в девяти матчах киевляне потерпели четыре поражения и пять раз смогли свести поединки к ничьей. Разница мячей в этих встречах 13:6 в пользу "горняков".

Букмекеры отдают преимущество "горнякам", но лишь с минимальным перевесом. Ставки на победу команды Арды Турана в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,48.

Ничья оценивается котировкой 3,35. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 2,81.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне игры с "горняками" "Динамо" разгромно победило "Кривбасс" и прервало безвыигрышную серию. После игры ветеран "бело-синих" Андрей Ярмоленко впервые прокомментировал конфликт с Александром Шовковским.

