'Динамо' разгромной победой закрыло год в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Верес" в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ), не оставив сопернику шансов на стадионе имени Валерия Лобановского. Команда Игоря Костюка решила исход встречи еще в первом тайме, а после перерыва довела игру до крупной победы (3:0).

Видео дня

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте: Пономаренко воспользовался ошибкой голкипера Гороха на выходе и технично перебросил мяч в ворота.

Спустя 11 минут киевляне удвоили преимущество: после подачи углового Тиаре выиграл верховую борьбу и точно пробил головой в дальний угол.

После перерыва "Динамо" продолжило контролировать ход встречи, создавая моменты у ворот соперника, тогда как "Верес" отвечал редкими, но опасными контратаками. Несколько раз гостей выручал Горох, а в одном из эпизодов Айдин не сумел переиграть Нещерета в ближнем бою.

Точку в матче киевляне поставили уже в компенсированное время. Ярмоленко, вышедший на замену, замкнул передачу Шапаренко и сделал счет 3:0.

Украинская Премьер-лига идет на зимний перерыв. Следующий тур запланирован на 21 февраля.

Напомним, что зимним чемпионом УПЛ впервые в истории стал черкасский ЛНЗ.

