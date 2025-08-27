Шовковский отказался брать самого дорого футболиста 'Динамо' на матч против 'Маккаби'. СМИ назвали причину

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский заявил, что нападающий Владислав Ванат не сыграет в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива. По словам наставника, клуб не сможет рассчитывать также на полузащитника Торреса.

Видео дня

Решение по футболисту сборной Украины может быть связано с его переходом в испанскую "Жирону". Как сообщает журналист Carrusel Deportivo Нил Сола, стороны близки к закрытию сделки, сумма трансфера составит около 15 миллионов евро, а контракт с 23-летним форвардом будет рассчитан на пять лет. "Динамо" при этом сохранит процент от возможной будущей перепродажи игрока.

В нынешнем сезоне Ванат провел за киевлян 7 матчей, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами. Потеря главного форварда может серьезно осложнить задачу "Динамо" по выходу в групповой этап турнира: в первом матче команда уступила в Израиле со счетом 1:3.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что Игорь Суркис отклонил предложение испанской "Жироны" продать форварда команды Владислава Ваната. Президент "Динамо" не согласился на предложенные условия сделки.

Напомним, что ответный матч финального отборочного этапа Лиги Европы с "Маккаби" из Тель-Авива "Динамо" проведет в четверг, 28 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!