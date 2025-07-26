ПСЖ договорился о покупке украинского футболиста за 60 млн евро

Французский гранд "Пари Сен-Жермен" близок к завершению трансфера защитника сборной Украины Илья Забарный из английского "Борнмута". По данным BBC Sport, стороны достигли предварительной договорённости о сделке на сумму около 60 млн евро (52 млн фунтов). Общий пакет трансфера, включая бонусы, может достичь 70 млн евро.

Видео дня

Илья Забарный, один из ключевых игроков "Борнмута" в прошлом сезоне, уже находится с командой на предсезонном турне в США (Чикаго). Однако его будущее, судя по всему, связано с Парижем. Финальные детали сделки ещё обсуждаются, но переговоры находятся на продвинутой стадии.

Напомним, Забарный перешёл в АПЛ из киевского "Динамо" в 2023 году за 22,7 млн евро. Его контракт действует до 30 июня 2029-го, портал Transfermarkt оценивает его в 42 млн евро.

Илья быстро зарекомендовал себя в составе "вишен". Его прогресс не остался незамеченным: ПСЖ рассматривает его как важное усиление обороны после выхода команды в финал клубного чемпионата мира.

Условия сделки:

Сумма трансфера: 60 млн евро (базово)

Потенциальные бонусы: до 10 млн евро

Общая стоимость: 70 млн евро

Отмечается, что "Борнмут" не испытывал давления на продажу, уже выручив 40 млн фунтов с трансфера Милоша Керкеза в "Ливерпуль". Тем не менее, столь щедрое предложение от ПСЖ трудно было отклонить.

Клуб уже начал поиски замены Забарному: попытка приобрести Бафоде Диаките из "Лилля" за 26 млн фунтов была отклонена, а "Лилль" требует 35 млн. В списке альтернатив — молодой Джош Ачемпонг из "Челси", но лондонцы готовы рассматривать только аренду.

СМИ уточняет, что Илья может стать самым дорогим украинским защитником в истории, если трансфер состоится на предложенных условиях.

Ранее сообщалось что Забарный выдвинул жесткое условие ПСЖ. Наш соотечественник потребовал от руководства парижан, чтобы команда избавилась от российского вратаря Матвея Сафонова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!