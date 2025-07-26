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ПСЖ договорился о покупке украинского футболиста за 60 млн евро

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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ПСЖ договорился о покупке украинского футболиста за 60 млн евро

Французский гранд "Пари Сен-Жермен" близок к завершению трансфера защитника сборной Украины Илья Забарный из английского "Борнмута". По данным BBC Sport, стороны достигли предварительной договорённости о сделке на сумму около 60 млн евро (52 млн фунтов). Общий пакет трансфера, включая бонусы, может достичь 70 млн евро.

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ПСЖ договорился о покупке украинского футболиста за 60 млн евро

Илья Забарный, один из ключевых игроков "Борнмута" в прошлом сезоне, уже находится с командой на предсезонном турне в США (Чикаго). Однако его будущее, судя по всему, связано с Парижем. Финальные детали сделки ещё обсуждаются, но переговоры находятся на продвинутой стадии.

Напомним, Забарный перешёл в АПЛ из киевского "Динамо" в 2023 году за 22,7 млн евро. Его контракт действует до 30 июня 2029-го, портал Transfermarkt оценивает его в 42 млн евро.

ПСЖ договорился о покупке украинского футболиста за 60 млн евро

Илья быстро зарекомендовал себя в составе "вишен". Его прогресс не остался незамеченным: ПСЖ рассматривает его как важное усиление обороны после выхода команды в финал клубного чемпионата мира.

ПСЖ договорился о покупке украинского футболиста за 60 млн евро

Условия сделки:

  • Сумма трансфера: 60 млн евро (базово)
  • Потенциальные бонусы: до 10 млн евро
  • Общая стоимость: 70 млн евро

Отмечается, что "Борнмут" не испытывал давления на продажу, уже выручив 40 млн фунтов с трансфера Милоша Керкеза в "Ливерпуль". Тем не менее, столь щедрое предложение от ПСЖ трудно было отклонить.

ПСЖ договорился о покупке украинского футболиста за 60 млн евро

Клуб уже начал поиски замены Забарному: попытка приобрести Бафоде Диаките из "Лилля" за 26 млн фунтов была отклонена, а "Лилль" требует 35 млн. В списке альтернатив — молодой Джош Ачемпонг из "Челси", но лондонцы готовы рассматривать только аренду.

ПСЖ договорился о покупке украинского футболиста за 60 млн евро

СМИ уточняет, что Илья может стать самым дорогим украинским защитником в истории, если трансфер состоится на предложенных условиях.

Ранее сообщалось что Забарный выдвинул жесткое условие ПСЖ. Наш соотечественник потребовал от руководства парижан, чтобы команда избавилась от российского вратаря Матвея Сафонова.

ПСЖ договорился о покупке украинского футболиста за 60 млн евро

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