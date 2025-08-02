'Динамо' победно стартовало в УПЛ. Видео первого гола в сезоне

Киевское "Динамо" в первом туре Премьер-лиги Украины обыграла на выезде "Верес". Поединок в Ривне на стадионе "Авангард" завершился со счетом 1:0.

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С первых минут гости завладели инициативой, но хозяева грамотно оборонялись низким блоком и активно контратаковали. Уже на 6-й минуте Ндукве дважды оказался в центре внимания, однако его удары цели не достигли. До 13-й минуты "Верес" лидировал по количеству ударов — 4:0.

Но киевляне реализовали первую же острую атаку: на 14-й минуте Ярмоленко отдал разрезающую передачу, Ванат в борьбе переправил мяч на Шапаренко, и тот с пяти метров открыл счёт.

После гола "Динамо" перевело игру в контроль, не форсируя темп в условиях жары. До перерыва команды не создали ни одного опасного момента, и первый тайм завершился при счёте 0:1.

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе "бело-синие" пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов где встретится с кипрским клубом "Пафос". В предыдущем раунде киевляне дважды со счетом 3:0 обыграли соперников из Мальты.