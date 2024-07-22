'Динамо' – 'Партизан': все подробности матча отбора Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 23 июля, открывает новый еврокубковый сезон для украинского футбола. Команда Александра Шовковского начинает свой путь в новом розыгрыше Лиги чемпионов, а первым соперником "бело-синих" во втором квалификационном раунде станет сербский "Партизан".

Видео дня

Встречу принимает стадион "Арена Люблин" в польском Люблине. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Партизан". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "ПАРТИЗАН"

Увидеть первый матч противостояния можно будет благодаря трансляции на телеканале 2+2. Также прямой эфир из Польши будет доступен на "Динамо ТВ" и канале столичного клуба на видеохостинге YouTube.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "ПАРТИЗАН"

Явными фаворитами игры в Люблине считается украинская команда. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 1,66. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех сербского коллектива достигают уровня 5,60.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "ПАРТИЗАН"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Кристиан Дингерт. Помогать ему будут лайнсмены Кристиан Дитц и Николай Киммайер. Роль четвертого рефери исполнит Флориан Бадштюбнер. Система видеопомощи арбитрам (VAR) на игре задействована не будет.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Шовковский, главный тренер "Динамо":

– Только игра может дать ответ. Но мы отлично проанализировали действия нашего соперника и имеем план на игру. Я думаю, есть понимание того, как мы будем действовать. Полагаю, что мы подготовлены достаточно неплохо, но, повторюсь, игра все покажет. Вы знаете, что два наших игрока сейчас находятся в расположении сборной Украины U-19. Еще трое игроков, принадлежащих "Динамо", готовятся к Олимпиаде в Париже. Это Рубчинский, Брагару и Михайленко. Мы не можем на них рассчитывать.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Ярмоленко, Ванат.

Партизан: Йованович – Филиппович, Антич, Муякич, Маркович, Захид, Арриага, Трифунович, Николич, Калулу, Салданья.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались в еврокубках четыре раза и все матчи остались за "Динамо". В 1976 году в Кубке чемпионов киевляне были сильнее 2:0 и 3:0, а через 41 год в Лиге Европы украинцы выиграли 3:2 и 4:1.

Как сообщал OBOZ.UA, сербский "Партизан" накануне матчей с киевским "Динамо" совершил позорный поступок, сыграв на турнире в Москве.

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