'Динамо' обыграло 'Зарю' в центральном матче тура УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" в 6-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге победило луганскую "Зарю". Номинально гостевой матч на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 0:2.

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Несмотря на то, что в первом тайме обе команды демонстрировали приличный игровой темп, зрители забитых голов так и не увидели.

Киевские игроки были гораздо ближе к забитому мячу, но в створ ворот впервые попали лишь перед самыми перерывом.

Во втором тайме "Динамо" продолжило атаковать левым флангом, и на 67-й минуте очередной прострел Ваната, наконец-то стал результативным. Отметился Виталий Буяльский.

На 78-й минуте Максим Брагару забил свой дебютный гол за "бело-синих", упрочив преимущество.

Эта победа позволила подопечным Александра Шовковского набрать 12 очков и выйти на второе место в турнирной таблице, отставая от лидера "Александрии" на один пункт. У "Динамо" игра в запасе.

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