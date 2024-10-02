'Динамо' не взяло Ярмоленко и Буяльского на матч Лиги Европы. Шовковский назвал причину

Киевское "Динамо" не взяло на матч Лиги Европы против немецкого "Хоффенхайма" своих лидеров. Как сообщил на пресс-конференции главный тренер столичного клуба Александр Шовковский, у него возникли небольшие кадровые проблемы.

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"В частности, в Киеве остался Максим Брагару, который не будет играть завтра из-за дисквалификации, полученной за красную карточку в матче с "Лацио", и есть небольшие повреждения у Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского, которые не позволят им сыграть против "Хоффенхайма". Они также остались дома, чтобы восстанавливаться и готовиться к следующим матчам", – сказал Шовковский.

Александр Владимирович уточнил, что все остальные игроки готовятся в штатном режиме и готовы выйти на поле.

Как сообщал OBOZ.UA, поединок 2-го тура ЛЕ "Хоффенхайм" – "Динамо" пройдет 3 октября на поле стадиона "Рейн-Некар-Арена". ОBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" – "Динамо". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, что старт еврокубков оказался для киевлян неудачным. В 1-м туре "Динамо" разгромно проиграло итальянскому "Лацио".

В чемпионате Украины подопечные Шовковского после разгромной победы над "Левым Берегом" идут на 1-м месте в турнирной таблице.

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