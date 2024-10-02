"Хоффенхайм" – "Динамо": все подробности матча Лиги Европы
Киевское "Динамо" в четверг, 3 октября, проведет второй матч обновленной Лиги Европы, где теперь команды не разбиты на группы, а проводят восемь игр с разными соперниками. После фиаско в поединке против "Лацио" подопечные Александра Шовковского встретятся на выезде с немецким "Хоффенхаймом".
Встречу принимает стадион "Рейн-Некар-Арена". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" – "Динамо". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ "ХОФФЕНХАЙМ" – "ДИНАМО"
Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.
ПРОГНОЗ НА "ХОФФЕНХАЙМ" – "ДИНАМО"
Фаворитом встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Хоффенхайма" принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 3,40.
СУДЬИ НА "ХОФФЕНХАЙМ" – "ДИНАМО"
Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Македонии, которую возглавляет Александар Ставрев. Помогать ему будут лайсмены Деян Костадинов и Гоце Петрески. Роль четвертого рефери исполнит Игорь Стойчевски.
Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работу которой будет отвечать Нейц Кайтазович.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Пихальонок, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.
"Хоффенхайм": Бауманн – Дрекслер, Штах, Акпогума, Кадержабек, Гриллич, Гайгер, Прасс, Гложек, Бериша, Бультер
ПРЕДЫДУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В стартовых матчах Лиги Европы нового сезона команды стартовали по-разному. Киевляне проиграли "Лацио" 0:3, а "Хоффенхайм" сыграл вничью на выезде с датским "Митдьюландом", сравняв счет на 89-й минуте.
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