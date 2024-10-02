'Хоффенхайм' – 'Динамо': все подробности матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 3 октября, проведет второй матч обновленной Лиги Европы, где теперь команды не разбиты на группы, а проводят восемь игр с разными соперниками. После фиаско в поединке против "Лацио" подопечные Александра Шовковского встретятся на выезде с немецким "Хоффенхаймом".

Видео дня

Встречу принимает стадион "Рейн-Некар-Арена". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" – "Динамо". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ХОФФЕНХАЙМ" – "ДИНАМО"

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ХОФФЕНХАЙМ" – "ДИНАМО"

Фаворитом встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Хоффенхайма" принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 3,40.

СУДЬИ НА "ХОФФЕНХАЙМ" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Македонии, которую возглавляет Александар Ставрев. Помогать ему будут лайсмены Деян Костадинов и Гоце Петрески. Роль четвертого рефери исполнит Игорь Стойчевски.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работу которой будет отвечать Нейц Кайтазович.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Пихальонок, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

"Хоффенхайм": Бауманн – Дрекслер, Штах, Акпогума, Кадержабек, Гриллич, Гайгер, Прасс, Гложек, Бериша, Бультер

ПРЕДЫДУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В стартовых матчах Лиги Европы нового сезона команды стартовали по-разному. Киевляне проиграли "Лацио" 0:3, а "Хоффенхайм" сыграл вничью на выезде с датским "Митдьюландом", сравняв счет на 89-й минуте.

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