Где смотреть 'Хоффенхайм' – 'Динамо': расписание трансляций матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 3 октября, сыграет второй поединок обновленной Лиги Европы, где теперь команды не разбиты на группы и проводят восемь матчей с разными соперниками. Подопечные тренера Александра Шовковского сыграют на выезде с немецким "Хоффенхаймом", которые идет на 16-м месте в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

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Встречу принимает стадион "Рейн-Некар-Арена". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" – "Динамо". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитом встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Хоффенхайма" принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 3,40.

Немецкая команда в нынешнем сезоне добыла всего одну победу, а в последних пяти поединкам лишь однажды сумела не проиграть. В стартовом матче Лиги Европы "Хоффенхайм" сыграл вничью на выезде с датским "Митдьюландом", сравняв счет на 89-й минуте.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" разгромно проиграло итальянскому "Лацио" в стартовом матче Лиги Европы нового сезона.

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