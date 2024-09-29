Футболист сборной Украины забил с центра поля потрясающий гол в касание. Видео

Опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко отметился фантастическим ударом в 8-м туре украинской Премьер-лиге. 22-летний уроженец Запорожья забил гол "Левому Берегу" с центрального круга.

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На 62-й минуте голкипер хозяев Максим Механив неудачно выбил мяч от своих ворот, попав четко на ногу Бражко. Футболист сборной Украины без раздумий в касание отправил круглый снаряд назад. Мяч перелетел вратаря, очутившись в сетке.

Встреча в итоге завершилась разгромной победой столичного клуба. На 8-й минуте счет открыл Михавко. Рубчинский на 91-й минуте поставил окончательную точку, забив свой дебютный гол в составе "бело-синих".

Этот успешный результат позволил подопечным Александра Шовковского набрать 19 очков и выйти на первое место в турнирной таблице УПЛ.

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