'Динамо' проигрывало 0:2, перевернуло игру, но на последней секунде пропустило решающий гол. Видео

В седьмом туре Украинской Премьер-лиги "Динамо" сыграло вничью 3:3 со львовскими "Карпатами". Игра на стадионе "Украина" получилась насыщенной на моменты и голы, а киевляне по ходу встречи уступали со счетом 0:2.

Матч начался активными атаками хозяев. "Карпаты" сразу бросились вперед и создали первые опасные моменты, но защитники "Динамо" действовали уверенно. На 3-й минуте арбитр не зафиксировал фол в штрафной после падения Волошина, а уже на 5-й и 7-й минутах команды обменялись моментами у ворот — Караваев и Домчак не смогли поразить цель.

"Карпаты" пытались контролировать мяч и организовывать атаки через фланги, однако Моргун несколько раз парировал удары соперников. На 24-й минуте Альварес открыл счет после рикошета от подачи Бражко с левого фланга, а уже через четыре минуты Бруниньо удвоил преимущество паритет, мастерски завершив передачу Краснопира.

На последних минутах первого тайма киевляне сократили разрыв – Караваев ударом головой замкнул угловой, и команды ушли на перерыв при счете 2:1.

Второй тайм начался активно, и уже на 50-й минуте Шапаренко после комбинированной атаки с Волошиным сравнял счет.

Через несколько минут Караваев забил третий мяч после подачи Пихаленка с углового, окончательно подчеркнув преимущество гостей.

"Карпаты" пытались создавать моменты, но защитники и голкипер киевлян действовали уверенно.

На 71-й минуте Бленуце под свист трибун покинул поле, а его место занял Герреро, однако это не изменило ход матча. Оба клуба имела моменты, но подводила реализация.

Развязка наступила на последних секундах, когда затяжная атака львовян принесла успех. Дальний удар капитана "Карпат" и неуверенная игра вратаря "бело-синих" Моргуна лишило гостей победы.

В турнирной таблице "Динамо" с 15 очками занимает первое место. Вторым идет "Шахтер" (14 пунктов) у которого игра в запасе (с "Рухом" 28 сентября).

