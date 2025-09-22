'Динамо' пропустило гол на 11-й секунде и не смогло победить во втором матче УПЛ подряд. Видео

Киевское "Динамо" не смогло удержать победу над "Александрией" в матче шестого тура розыгрыша Украинской Премьер-лиги. Команда Александра Шовковского сумела переломить ход встречи, которая шокировала своим началом, но довольствовалось лишь ничьей – 2:2.

Видео дня

Старт поединка действительно выдался обескураживающим для действующих чемпионов страны. Уже на 11-й секунде гости, разыграв мяч с центра поля, сумели повести. Отличился полузащитник Сергей Булеца, который нанес эффектный удар в касание с 20 метров.

"Динамо" пришло в себя к середине первого тайма и начало создавать момент. За пять минут до перерыва хавбек киевлян Владимир Бражко стал невольным автором гола – после его подачи в штрафную соперника мяч, никого не задев, попал точно под дальнюю штангу.

Во втором тайме подопечные Шовковского продолжили доминировать. На 61-й минуте динамовцам удалось заработать пенальти – Пихаленок подставился под фол, а затем сам реализовал удар с точки.

После этого хозяева поля лишь наращивали свое игровое преимущество. "Динамо" уверенно контролировало мяч, не давая шансов оппоненту, однако на 86-й минуте внезапно провалилось. Защитник Тарас Михавко обрезал команду, партнеры отдали передачу на вингера "Александрии" Хусейна Туати, который обыграл сразу трех соперников и поразил ближний угол – 2:2.

Таким образом, столичная команда набрала одно очко и сравнялось с "Колосом" в турнирной таблице. Отметим, что в пятом туре УПЛ "бело-синие" сыграли вничью 2:2 с соседями по городу "Оболонью".

