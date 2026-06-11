"Динамо" хочет назначить играющего тренера вместо Костюка – медиа
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Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк может уже в начале осени покинуть свой пост. Руководство столичного клуба рассматривает вариант замены молодого специалиста, чье место хотят отдать одному из действующих футболистов.
Такой прогноз со ссылкой на собственные источники сделал Telegram-канал "Динамо" Киев Inside. По его данным, замена Костюка может состояться уже в сентябре или октябре. Кроме того, сообщается, что в клубе появится новый спортивный директор – его приглашение состоится из Бельгии.
Конкретные имена не называются, однако можно предположить, что в качестве играющего тренера подразумевается Андрея Ярмоленко, который еще на один сезон продлил контракт с "бело-синими". Атакующий полузащитник отказался завершать карьеру, как анонсировал, чтобы побить рекорд Максима Шацких и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.
Что касается спортивного директора из Бельгии, то речь, скорее всего, идет о бывшем капитане "Динамо" Сергее Сидорчуке, который выступает за "Вестерло".
В то же время стоит добавить, что президент "Динамо" Игорь Суркис ранее рассматривал Ярмоленко именно на роль спортивного директора клуба.
Как сообщал OBOZ.UA, футболисты сборной Украины Александр Караваев ушел из киевского "Динамо" и подписал контракт с "Шахтером".
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