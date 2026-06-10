Футболист сборной Украины ушел из 'Динамо' в 'Шахтер'

Правый защитник сборной Украины Александр Караваев продолжит карьеру в донецком "Шахтере", воспитанником которого он является. 34-летний футболист последние семь сезонов защищал цвета киевского "Динамо", однако решил не продлевать контракт с "бело-синими".

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Об этом информирует официальный сайт "горняков". Сообщается, что Караваев заключил с "Шахтером" соглашение на два года. Оно будет действовать до 30 июня 2028-го.

Опытный игрок выступал за "Севастополь" (2012-2014), "Зарю" (2014-2016) и турецкий "Фенербахче" (2017). Летом 2017-го вернулся в луганскую команду, а спустя два сезона решил продолжить карьеру в "Динамо".

Всего провел 455 официальных матчей на клубном уровне, в которых забил 57 голов и отдал 65 результативных передач. Также в его активе ровно 50 матчей в составе национальной сборной. В ее футболке он отметился тремя точными ударами и 13 ассистами. Александр участвовал в двух чемпионатах Европы (2016, 2020), а последний раз играл за "сине-желтых" в ноябре прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый футболист киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко принял решение о карьере, которую он намеревался завершить по окончании сезона.

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