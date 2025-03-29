'Динамо' добыло уверенную выездную победу в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" в 22-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге победило в гостях львовский "Рух". Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 2:0. Голами в первом тайме отметились Ванат (11') и Буяльский (30').

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С самого начала матча "Динамо" активно владело мячом, создавая моменты. Сначала Ванат открыл счет, замкнув передачу Буяльского, затем Буяльский сам стал автором гола, откликнувшись на пас Ярмоленко. Отметим, что оба гола были красивыми комбинациями.

"Рух" пытался ответить атакующими действиями, но не смогло собраться для серьезных моментов. Во втором тайме "Динамо" продолжало доминировать на поле, хотя соперник иногда создавал угрозы у ворот Нещерета.

"Рух" – "Динамо" Киев - 0:2

Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30

Предупреждения: Пидгурский, 52 – Кабаев, 45, Пихаленок, 90+1

"Рух": Ледвий – Холод (Алмазбеков, 77), Дидык, Слюбик – Роман (Калинец, 86), Пастух, Пидгурский (Тлумак, 77), Притула (Эдсон, 57), Китела – Карабин (Рябов, 57), Климчук.

"Динамо" Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов (Биловар, 80), Караваев – Шапаренко (Рубчинский, 70), Михайленко – Кабаев, Буяльский (Пихаленок, 70), Ярмоленко (Волошин, 76) – Ванат (Герреро, 70).

После этой победы подопечные Александра Шовковского набрали 54 очка и оторвались от ближайшего преследователя ("Александрия") на 4 пункта. Третьим идет донецкий "Шахтер" (44 балла), но у "горняков" есть игра в запасе.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта киевляне провели очередной невыразительный матч в 2025 году. В рамках 21-го тура розыгрыша Премьер-лиги "бело-синие" в номинально выездной встрече сыграли вничью с луганской "Зарей" – 2:2.

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