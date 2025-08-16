'Динамо' добыло разгромную победу в УПЛ и единолично возглавило таблицу. Видео

"Динамо" в 3-м туре УПЛ уверенно разобралось с новичком лиги "Эпицентром" (Каменец-Подольский), оформив разгромную победу 4:1. Киевляне забили по два мяча в каждом тайме и не оставили сопернику шансов.

Уже на 8-й минуте Герреро открыл счёт после передачи Михайленко, но подопечные Александра Кучука ненадолго вернули інтригу — Климец реализовал момент на 38-й. Под конец первой половины "Динамо" вновь вышло вперёд: Михайленко сам отличился после ассиста Пихальонка — 2:1 к перерыву.

После отдыха хозяева продолжили наращивать давление. На 57-й минуте Волошин довёл преимущество до комфортного, а уже в компенсированное время окончательную точку поставил Ванат — 4:1.

Таким образом, "Динамо" одержало вторую победу в сезоне и набрало важные три очка, в то время как "Эпицентр" остаётся без успехов в УПЛ.

Напомним, что киевское "Динамо" начнёт борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы 21 августа. В первом матче плей-офф квалификации украинский клуб сыграет против "Маккаби" Тель-Авив на стадионе TSC Arena в сербском городе Бачка-Топола. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

