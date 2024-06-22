'Депортировать на украинский фронт'. Словацкие фанаты поражены победой сборной Украины на Евро-2024

Волевая победа сборной Украины над командой Словакии (1:2) спровоцировала бурную реакцию у словацких болельщиков. Они восхищаются действиями наших игроков, ругая своего тренера и футболистов, пишет Footboom.

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Особенно досталось капитану команды Милану Шкриньяру, а также Томашу Суслову, который имеет украинские корни. Отец 22-летнего хавбека "Эллас Вероны" 30 лет назад эмигрировал в Словакию.

OBOZ.UA приводит цитаты от словенских фанатов.

Jozinko: Первый гол - украинец спокойно пробивает с района одиннадцатиметровой отметки, вокруг него пустота в 2-3 метра. Где были Шкриньяр и Вавро? Второй гол - красивый пас за спины упомянутых выше двоих парней. Это полная потеря концентрации.

Razz3: Нам катастрофически не хватает опасного нападающего, в этой игре мы могли претендовать на ничью.

Stefan Strecka: Два гола - это вина Шкриньяра. Он явно самый слабый в этом матче, хоть и выступает за ПСЖ. Это катастрофа, а не капитан!

1054033: Два гола на совести Шкриньяра. Сначала упустил игрока, потом также танцевал вокруг свежего нападающего...

Pozorovatel: Наши лесорубы забили гол, и перестали играть решив: "теперь мы будем только защищаться".

Peter280: Сегодня был не футбол, а словацкая какофония в исполнении двух футбольных сумасшедших: Шкриньяра и Дубравки.

Кele: Для меня самым большим разочарованием стали Шкриньяр и Куцка. Коленопреклонение нашего капитана при первом голе – лишь вишенка на торте его глобальных провалов в защите. В игре против бельгийцев он был одним из самых слабых, но сегодня опустился еще ниже.

Jozef: Современный вратарь контролирует игру во всей штрафной площади, но наш голкипер Дубравка хорош только на линии.

Оggir II: Как же я облажался, когда перед игрой спрогнозировал нашу победу со счетом 3:0...

S. S.: Наш тренер сказал, что остался доволен игрой. У меня нет слов. Я не хочу больше смотреть на эту болтливую команду. За весь второй тайм мы не били по воротам, пропустив от Украины дважды. Мы точно проиграем Румынии, ставлю на это всю свою пенсию. Словакия принадлежит к слабейшим сборным на Евро. Чудеса, подобные победе над Бельгией, случаются время от времени, но не каждый день.

Funkyman: У нас есть 11 футболистов без адекватной замены. По игре с украинцами мне запомнится Шкриньяр, стоящий на коленях в трех метрах от соперника. Наш знаменитый вратарь, который увернулся от мяча и освободил пространство, вместо того, чтобы максимально растянуться, увеличить площадь и попытаться помешать Яремчуку. И крайне несимпатичный театр в исполнении актера Суслова.

Anonymny slovak: Суслов признался, - и я не шучу - что он на четверть является украинцем от своего деда по материнской линии. В Википедии пишут интересные вещи о его тезке Михаиле Суслове.

Mayansoul: У Суслова отец украинец. Немедленно депортировать его на украинский фронт.

MarecekPN: Суслов - это катастрофа. Особенно его фол примерно на 77-й минуте. Я ржал как лошадь.

Monotheist: Добро пожаловать обратно в реальность. Типичная Словакия. Мы можем обыграть относительно сильную Бельгию, а затем трагически проигрываем слабой Украине. Ужасно плохой футбол в нашем исполнении.

Clifton: Наша игра начинает приобретать словацкое измерение. Половинчатость, бессвязность.....

JJ: Это карма наших болельщиков: трясись, переживай, плачь!

Lubor1890: Заслуженное поражение. Через полчаса игры мы отдали инициативу украинцам. Обидно таким образом перечеркнуть отличный результат с Бельгией.

Vseved_: Наши татуированные ленивцы играли как девушки. Нет качественных замен, отсутствие ударов по воротам... Лига - слабая, правительство - мафия... Так чего вы ждали?!

1384780: Я остался доволен первым таймом, но во втором я не узнал нашу сборную. Сейчас у меня болят глаза, а завтра будет болеть еще и печень.

Monotheist: После футбола, который вчера я увидел в исполнении Испании и Италии, сегодняшняя игра мне показалась битвой пенсионеров. Уровень игры на два класса ниже, медленно и неповоротливо.

2220649: Вот чего не могу понять: треть словацких болельщиков на трибунах носят хоккейные майки сборной. У вас правда нет 20-ти евро на оригинальную хлопковую майку футбольной сборной? Они продаются в каждой фанзоне и даже на стадионе.

Jano: Даже в этом матче было видно, что Украина не сдается, как многие им предсказывали. Так же и в той войне: многие видели Украину уже побежденной, но этого не происходит и не произойдет.

Palo: Украинцы бегали весь матч, а мы либо стояли, либо гонялись за ними. Невозможно играть со всеми до счета 1:0. Нашей команде неинтересно играть в футбол, ей интересно только защищаться. При таком футболе нам нечего делать в 1/8 финала.

Komentar od obcana SR: Я знал, что мы проиграем. Но что меня удивило, так это присутствие на трибунах тысяч украинских болельщиков. А в это время ЕС и НАТО вынуждают европейцев идти воевать на украинский фронт. Стадион заполнен украинцами, но некому бороться за свою страну на родине. "Воины интернета".

Namorny kapitan: Помимо прочего хотелось бы знать, как столько украинцев попало на стадион?! Разве им все еще не нужны визы?

Heavy metal: В перерыве из посольства поступил приказ. У меня нет другого объяснения столь разительного контраста между первым и вторым таймами.

Ficovid: Что произошло в раздевалке в перерыве? В первом тайме сборная играла так, как должна, а во втором ее как будто подменили. Они предоставили Украине много свободного пространства... Было ли это сделано намеренно? Я не понимаю.

Кolibrik1954: Во втором тайме наши футболисты совершили много ошибок, испортили все что только можно испортить после победы над Бельгией. Снова убедился, что ни наших футболистов, ни наших хоккеистов хвалить нельзя никогда, они сразу теряют чувство реальности. Если они хотят покрасоваться, то лучше запишите их на дискотеку в сельский клуб, которых у нас предостаточно!

Lukas23: Словацкая классика. Чемпионы мира после первой игры, а после второй - едем домой.

Janpol: Вместо очков - баранка. Нам снова приходится доставать калькуляторы перед игрой с Румынией и считать варианты.

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