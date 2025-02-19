'Даже не рассматривается': российских биатлонистов поставили на место в IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) даже не рассматривает вопрос допуска российских и беларуских спортсменов к своим турнирам на сегодняшний день. Санкции в отношении страны-соагрессорок продолжат действовать до тех пор, пока не завершится война в Украине.

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Об этом в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил президент организации Олле Далин. Глава мирового биатлону подчеркнул, что для него важно возвращение в соревнования спортсменов из России и Беларуси, но в ближайшее время это невозможно.

"В данный момент этот вопрос вообще не рассматривается. Но мы надеемся, что война закончится, потому что это две очень важные биатлонные страны", – сказал функционер.

Отметим, что в середине января российская пропаганда разразилась хамством и оскорблениями в адрес звезд биатлона Терьей Бе, Йоханнеса Бе и Стурлу Легрейда после того, как они сфотографировались с флагом Украины. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал норвежцев "вымирающей нацией".

Накануне на чемпионате мира-2025 украинка Юлия Джима заняла пятое место в индивидуальной гонке и развернула флаг нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший биатлонист Александр Тихонов высказал неожиданное мнение о том, что россияне сами виноваты в своей бедности.

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