'Даю 70%, что Владимир...' Усик ответил на вопрос о возобновлении карьеры Кличко

Бывший двухкратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) выразил мнение о том, что Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) не вернется на ринг. По его словам, он не думает, что тренировки легендарного соотечественника являются частью подготовки по возобновлению карьеры.

Об этом Усик заявил в интервью порталу rtfight.com. При этом он выразил готовность принять участие в тренировочном лагере 49-летнего Кличко, если тот решится все же вновь выйти на ринг, а также отдал предпочтение Владимиру перед его старшим братом Виталием.

"Я бы с огромным удовольствием посмотрел реванш Кличко – Фьюри. Но даю 70%, что Владимир тренируется только для себя. Если он позвонит, я лично поеду к нему, привезу в лагерь и сделаю все возможное, чтобы помочь ему выйти в ринг еще раз. Бой против пикового Владимира или Виталия? Выбрал бы Владимира. Он более классический спортсмен, мне было бы с ним немного удобнее. Виталий – очень неудобный, в боксе таких называют "корягами". Он может ударить из таких положений, о которых физика даже не слышала", – сказал Усик.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

