'Comeback Champ'. Владимир Кличко озадачил фанатов своим новым видео с ринга

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 КО) показал свою тренировку в ринге и вновь спровоцировал слухи о возможном возвращении в большой бокс. В комментариях пользователи во всю стали обсуждать форму спортсмена и то, сможет ли он побить рекорд Джорджа Формана, который завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера в 1994 году.

Видео дня

На видео видно, что Кличко по прежнему в отличной физической форме. 49-летний украинец хорошо двигался по канвасу и наносил спарринг-партнеру тяжелые удары.

Юзеры под роликом интересовались, когда Владимир вернется в большой бокс и предполагали, что его соперником может стать Агит Кабайел. Отметим, что сам немец, не раз заявлял, что не против провести поединок с Кличко-младшим.

Ранее искусственный интеллект Grok подсчитал, что у Кличко есть реальный шанс побить рекорд Джорджа Формана, если выберет правильного соперника и получит титульный бой.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

3 августа 2017 года в возрасте 41 года Кличко-младший завершил карьеру.

