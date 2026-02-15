Дания проиграла США 'битву за Гренландию' на хоккее Олимпиады-2026. Видео

Сборная США по хоккею одержала волевую победу над Данией в групповом турнире Олимпиады-2026, отыгравшись после неудачного старта. На трибунах матч сопровождался политическим подтекстом: болельщики вывесили флаг Гренландии, а в сети поединок в шутку окрестили "битвой за Гренландию".

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу американцев. Датчане открыли счет и вели 2:1 после первого периода, однако во втором отрезке США забросили три шайбы подряд и полностью перехватили инициативу. Всего американцы нанесли 47 бросков по воротам против 21 у соперника.

Во втором периоде отличились Брэйди Ткачак, Джек Айкел и Ноа Хэнифин, после чего преимущество фаворита стало очевидным. В общей сложности очки набрали 14 хоккеистов сборной США, причем каждая из шести шайб была заброшена разными игроками.

Во время разминки и после первого гола Дании латвийские болельщики, проживающие в Германии, подняли большой флаг Гренландии в знак протеста против намерений президента США Дональда Трампа добиваться присоединения острова к Соединенным Штатам.

Один из болельщиков объяснил, что европейцы должны держаться вместе и подчеркнул: "Народ Гренландии сам должен решать, что будет с островом. Сейчас Гренландия является частью Датского королевства, поэтому мы поддерживаем и Данию, и Гренландию против США" — сказал фанат.

Датский болельщик Деннис Петерсен, в свою очередь, заявил, что спорт не должен иметь отношения к политике: "Неважно, какой это вид спорта — теннис, бобслей, хоккей или футбол. Это не имеет ничего общего с политикой. Они спортсмены, а не политики" — цитирует его медиа.

Американский фанат Рем де Рохан призвал сосредоточиться на игре: "Сейчас время отложить это в сторону и соревноваться страна против страны, наслаждаясь турниром. Мы любим поддерживать каждую сборную, которая здесь выступает".

После финальной сирены пользователи соцсетей отреагировали иронично. Один из них написал: "США уже ведут 4:2, может, если они выиграют, Дания отдаст Гренландию?" Другой добавил: "США победили, получаем Гренландию?"

