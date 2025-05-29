'Да все они из русскоязычных семей': в РФ возмущены поражениями своих теннисисток от украинок и пытаются подмазаться к нашему успеху

Вылет сразу двух российских теннисисток от украинок во втором круге "Ролан Гаррос", мягко говоря, не порадовал спортивных фанатов в РФ, которые почему-то совсем не ожидали, что 12-я ракетка мира Диана Шнайдер не сможет ничего сделать против Даяны Ястремской (№48 WTA) - 5:7, 5:7. И еще больше их разочаровала Анастасия Потапова, по которой прошлась 81-й номеру мирового рейтинга и лаки-лузер основной сетки Юлия Стародубцева 7:6, 6:2.

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OBOZ.UA собрал самые яркие отзывы российских болельщиков о провальных матчах с участием своих звезд, где, конечно, досталось и нашим спортсменкам.

"Боролась, как львица. Со жребием не повезло - уже во втором круге с лаки-лузером играть пришлось", - издевались над Потаповой "за поребриком".

"Одна лаки-лузер, безтрофейница, 81 рейтинг, другая с 3 титулами, 37 рейтинг, а результата нет. Видимо, когда на сет не подала психологически сломалась. Диана должна сравнять сегодняшний счет в матче с Ястремской", - пророчили поражение Даяны.

"Ну и чего так переживать. Обе из массовки и ни на что здесь не претендуют. Ну заработает одна на пару сотен больше другой. Настька без лишнего размера губ пока переживет. А вторая до следующего круга воздух тут еще попортит", - анализировали как могли российские болельщики.

"Плохо наши играют с украинками, совсем плохо. Эта Стародубцева вылетит в следующем круге, а от Потаповой все что-то ждут", - искренне надеются на неудачную игру украинки представители страны-оккупанта.

Досталось за компанию и первой ракетке Украины: "Жаль, что Свитолина выползла как-то".

"На базе играют бандуры, трембиты, ребята танцуют гопак", - попытались "оригинально" иронизировать в РФ. А потом началась любимая песня оккупантов, о том, что все украинки русскоязычные и вообще и вообще они не украинки, только что о единой крови не заговорили.

"Что-то мне подсказывает... Юлия родилась в русскоязычной семье и вообще по национальности русская", "Да все они, украинские теннисистки, из русскоязычных семей, только учиться пришлось в украинских школах, если они вообще там учились", - неслось от россиян.

А когда Ястремская указала на дверь и второй россиянке, 12-му номеру мирового рейтинга Шнайдер, то на оригинальные шутки сил и ума уже не хватало. Просто разносили свою теннисистку со всех сторон.

"Во втором сете какие-то обратные брейки. Вообще не интересный матч, Даяна кричит еще как чайка пж раздражает", "По конспектам Медведева играла? Как проиграть то, что уже практически выиграл", "Бездарная, безвольная, скучная Диана. Ей надо съезжать от родителей", - нервничали в РФ во время встречи.

"Тот случай, когда трудно предъявить претензии - что называется попала под поезд", "И надо было так проиграть такой сопернице", - грустили в РФ.

Хотя на удивление встречались и положительные отзывы: "Интересный, захватывающий поединок двух красавиц. Поздравим нашу южную соседку Даяну с хорошей игрой и победой. А Диане удачи на других турнирах!"

"Красавица из Украины победила! Не буду писать о ее сопернице, но несколько "экспертов", как всегда, провозгласили ее победу 2:0. Диана 2:0?", "А почему же так важно, что она именно оттуда? Победе условной сан-маринки или андоррки не так бы порадовался?", "Обыграть травмированного лидера много ума не надо", - начались дебаты в комментариях болельщиков.

"Россиянкопад. Из 13 осталось сколько, всего 4? И это еще второй круг не закончился", - подытожил один из фанатов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская "лаки-лузерка" сенсационно выбила титулованную россиянку с Roland Garros. Нашу теннисистку проводили с корта аплодисментами.

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