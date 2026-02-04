'Да, разрешается'. Магучих рассказала, какой пьет алкоголь, когда и в каких количествах

Знаменитая украинская легкоатлетка в высоту Ярослава Магучих откровенно рассказала о своем отношении к алкоголю и подчеркнула, что позволяет себе его только в определенные периоды. По словам спортсменки, речь идет исключительно о межсезонье и умеренных количествах.

В разговоре с Александром Гливинским 24-летняя прыгунья в высоту уточнила, что в соревновательный период алкоголь для нее под запретом, однако после завершения сезона ограничения становятся мягче. На вопрос, может ли она позволить себе бокал шампанского, Ярослава ответила утвердительно, подчеркнув, что именно межсезонье считается допустимым временем.

При этом спортсменка призналась, что предпочитает не шампанское, а вино. Магучих отметила, что чаще выбирает красное сухое, хотя иногда делает исключение.

"Да, разрешается, межсезонье позволяет. Я пью вино, больше красное. Обычно сухое, но иногда можно и сладкое, например, недавно грузинское Киндзмараули. Оно не сухое, оно сладенькое, добавляет настроения", — рассказала Магучих в эфире Youtube-канала "Гливинський Pro Sport".

