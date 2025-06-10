'Да, он не такой, но...' Ломаченко, отказавшийся благодарить Украину, привел в восторг российского боксера

Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов (30-6, 28 КО) выразил свое восхищение легендарным украинцем Василием Ломаченко (18-3, 12 КО), который на минувшей неделе объявил о завершении карьеры. Уроженец Волгодонска отметил, что наш соотечественник вывел этот вид спорта на совершенно запредельный уровень.

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Такое мнение Кудряшов выразил в интервью порталу Metaratings.ru. Россиянин добавил, что Ломаченко в плане раскрученность и пиара уступает многим боксерам прошлого и современности, однако его навыки заставили всех экспертов, аналитиков и любителей спорта с восторгом наблюдать за карьерой украинца.

"Ломаченко – уникум. Он вундеркинд боксерский. То, что он делал – это очень круто. Мы все видели, как он готовился. Таких, как он, возможно, не будет. Да, он не такой популярный, как Майк Тайсон. Но те, кто разбирается в боксе, высоко оценивают его мастерство", – поделился эмоциями Кудряшов.

КАК ПРОШЛА КАРЬЕРА ЛОМАЧЕНКО

Напомним, Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры 5 июня, отказавшись благодарить Украину. Таким образом, он решил остановиться на отметке в 21 бой на профессиональном ринге. Украинец брал чемпионские пояса в полулегком, втором полулегком и легком весовых дивизионах. Он завоевал свой первый титул уже в третьем для себя поединке.

Последний бой украинец провел в мае минувшего года, когда победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО) и завоевал пояс Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

Также Василий отметился невероятными результатами в аматорском боксе. Считается, что он проиграл всего один из своих 396 боев в любителях. Ломаченко выиграл две Олимпиады – в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Кроме того, он был чемпионом мира и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, IBF лишила Василия Ломаченко пояса и назначила нового чемпиона легкого веса.

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