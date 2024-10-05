'Чувствую заряд мотивации'. Непобедимый украинский боксер устроился на работу к знаменитому россиянину, обожающему Кадырова. Фотофакт

Украинский боксер полутяжелого веса Егор Великовский (11-0, 7 КО) помогает российскому чемпиону WBO, WBC и IBF с канадским паспортом Артуру Бетербиеву (20-0, 20 КО) готовится к бою против другого россиянина Дмитрия Бивола. 24-летний уроженец Николаева у себя в Instagram выложил фотографию совместной тренировки с Бетербиевым в Монреале.

Видео дня

"После трех недель непростых спаррингов с чемпионом мира чувствую заряд мотивации, уверенности и ощущения нового этапа в моей профессиональной карьере", – сказал Великовский.

Кроме того Егор выложил видео, где берет автограф у Бетербиева, который публично поддерживает главу Чечни Рамзана Кадырова.

4 мая чемпион Бетербиеву сообщил что порвал мениск и отменил бой за абсолютный титул против обладателя пояса WBA Дмитрия Бивола (21-0, 11 КО), который был запланирован на 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Перенесенная встреча должна состояться 12 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Великовский на вечере бокса в Мюнхене уверенно победил соотечественника Петра Лакоцкого (3-5, 3 КО).

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