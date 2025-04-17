Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, которая считается любовницей диктатора Владимира Путина, возмутилась условиями допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Бывшая спортсменка устроила настоящую истерику после того, как многим атлетам из РФ отказали в получении нейтрального статуса.

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Об этом Кабаева заявила в интервью пресс-службе Академии художественной гимнастики "Небесная грация", пишет портал Sport24. Девятикратная чемпионка мира пожаловалась на то, что российские спортсмены в ее виде спорта вынуждены были бойкотировать международные турниры после того, как одну из атлеток не допустили до соревнований якобы из-за поздравления с 9 мая.

"Мы дальше не едем. Знаете почему? Нейтральный статус не дали. А из-за чего, знаете? Потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. А когда мы посмотрели условия, указанные в МОК, там про это ничего не написано. Она же не говорит про нацизм, она говорит про свой патриотизм. Это что такое? Почему мы должны думать о нейтральном статусе? Допустите нас с гимном и флагом! У нас нет страны, что ли? Спорт вне политики должен быть, как и искусство", – сказала Кабаева.

Интересно, что в декабре 2023-го сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики. А минувшим летом РФ объявила бойкот Олимпиаде-2024 и начала угрожать своим "нейтральным" спортсменам уголовными делами.

Как сообщал OBOZ.UA, тренера сборной РФ Валентина Родионенко назвала провокацией и политизацией спорта новые требование к российским гимнастам, повторив традиционные кремлевские нарративы.

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