Министерства спорта РФ запретило беларуским спортсменам принимать участие в биатлонной гонке с массовым стартом на так называемой Спартакиаде, которую в РФ называют "альтернативой Олимпиаде". При этом по состоянию на 6 февраля представителей РБ в этом виде спорта допустили к другим видам программы соревнований, которые пройдут с 9 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область).

Об этом в своем Telegram-канале написал известный комментатор Дмитрий Губерниев. Так называемый журналист, который принимал участие во многих пропагандистских мероприятиях страны-агрессорки, назвал такое решение глупым и дурацким и призвал как можно скорее его изменить.

"А вот прекрасное! Масс-старт на биатлонной Спартакиаде беларусы не бегут – приказ Минспорта… Офигенно мы гостеприимные хозяева! Но время еще есть все исправить! Чтобы не выглядеть полными дураками… Все гонки биатлонисты Беларуси бегут, кроме масс-старта! В чем логика? И есть ли она? Еще есть время переделать весь этот бред", – возмутился Губерниев.

Ранее российские так называемые журналисты выдали эпичный материал о том, что розыгрыше Кубка мира по биатлону "никому не интересен" без участия спортсменов из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне чемпионата мира по биатлону-2024 стало известно об исключении из состава сборной Украины 28-летней уроженки Минска Дарьи Блашко, которая уже не будет выступать за "сине-желтых" в нынешнем сезоне.

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