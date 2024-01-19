Убийство биатлона: в России заявили о 'никому не интересном' Кубке мира

Российские так называемые журналист продолжают пытаться доказать, что без представителей страны-агрессорки в мировом спорте падает конкуренция и уровень соревнований. Теперь они взялись за Кубок мира по биатлону, сезон которого превратилась в торжество норвежских атлетов.

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Портал Чемпионат.com выпустил материал с громким названием "Убийство биатлона. Норвежцы занимают шесть первых мест в общем зачете Кубке мира". В нем обозреватель Татьяна Постникова пришла к абсурдному выводу, что мужские соревнования не вызывают у болельщиков никакого интереса.

"Ожидаемо, что в такой ситуации женские гонки, где заранее сложно предсказать победителя из-за разнообразия лидеров, смотреть куда интереснее, чем мужские, где все равно выиграет кто-то из норвежцев. Что с этим делать? Сказать трудно. Норвежцы вряд ли сильно просядут в результатах: слишком уж много там талантливых парней, готовых страховать друг друга в случае неудачи. Сейчас понятно лишь одно: если норвежцы продолжат быть единоличными лидерами еще год-другой, мужской биатлон станет никому не интересен", – утверждает авторка.

Отметим, что в нынешнем сезоне норвежские биатлонисты демонстрируют невероятный уровень, завоевав 32 из 51 награды. Накануне Йоханнес Тиннес Бе выиграл "золото" короткой индивидуальной гонки на 6-м этапе КМ, в которой сенсацию преподнес украинец Артем Прима.

Как сообщал OBOZ.UA, тренерский штаб сборной Украины по биатлону может исключить олимпийскую чемпионку в эстафете (Сочи-2014) Юлию Джиму из состава эстафет 6-го этапа Кубка мира.

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