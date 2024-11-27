'Чтобы это принадлежало Украине': Магучих нацелена побить рекорд россиянки

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих поставила себе следующие цели после того, как провела фантастический сезон 2024 года. По словам 23-летней днепрянки, она твердо намерена побить не только свое нынешнее историческое достижение в 2 метра 10 сантиметров, но и обновить олимпийский рекорд.

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Об этом Магучих рассказала в интервью OBOZ.UA, отвечая на вопрос о своей дальнейшей мотивации. Легкоатлетка, которая выиграла "золото" Игр в Париже, отметила, что уже полностью сфокусировалась на подготовке к следующим ОИ в 2028 году в Лос-Анджелесе.

"У нас, спортсменов, так: один цикл в четыре года отработали – и сразу начинается новый. Так было после Игр в Токио-2020, и сейчас уже все взгляды на Лос-Анджелес-2028. Многие цели еще не достигнуты. Во-первых, побить свой собственный рекорд, во-вторых, я еще не установила олимпийский рекорд. Это такая цель на следующие Игры, чтобы и это достижение принадлежало Украине", – сказала Ярослава.

Отметим, что олимпийский рекорд в прыжках в высоту принадлежит россиянке Елене Слесаренко, которая на Играх в Афинах-2004 покорила планку на высоте 2,06 м. Полное интервью Магучих, в котором она рассказала о награде как лучшей легкоатлетки Европы, своих планах на будущее, а также мотивации и ответственности из-за войны в родной стране, читайте на OBOZ.UA.

Также ранее Магучих рассказала об ограничениях в сексе во время соревновательного периода. Также спортсменка со словами "никто не запрещает гулять" высказалась об отношениях с 20-летним женихом.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих снялась в "потрясающей" фотосессии и поразила своих поклонников в социальной сети Instagram.

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