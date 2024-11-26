'И это принадлежало бы Украине': как олимпийская чемпионка Магучих поразила своим видом, почему не идет в модели и что ее мотивирует соревноваться дальше

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих призналась, что во время вручения награды лучшей легкоатлетке Европы-2024 у нее не было таких муравьев, как при получении золотой медали ОИ. Проте українка була щаслива здобути таке визнання своєї праці, а також отримала безліч захоплених відгуків про своє розкішне вбрання.

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В разговоре с OBOZ.UA Ярослава рассказала, как проходила подготовка к церемонии в Скопье и что мотивирует ее двигаться дальше, когда уже выиграно все, что только можно.

"Честно, я даже сначала не думала о победе, потому что была занята дома, были свои заботы. Потом я увидела, что номинирована, и, конечно, хотела получить эту награду, поскольку все же в 2024-м побила мировой рекорд, который побил держался 37 лет, выиграла "золото" Олимпийских игр. Поэтому я считала, в принципе, достойна выиграть эту награду", – призналась Магучих.

"А уже потом, когда приехала и получила награду легкоатлетке года в Европе, то это было просто счастье для меня. Теперь это дополнение моей коллекции, потому что уже была "Восходящая звезда", ее я получила в 2019-м. И сейчас уже стала "Спортсменкой года". То есть, сошедшая звезда", – с улыбкой добавила Ярослава.

По словам украинской чемпионки, таких мурашек, как во время объявления, например, победителей "Оскара", на церемонии в Северной Македонии не было.

"Нет, у меня больше мурашек, когда я получаю свои медали. На Олимпийских играх, например. Так для меня это прямо вау! И такие мурашки пошли... А тут уж больше была гордость, что увидели результаты нашего труда и признали, что мы все же достойны этого приза", – отметила Магучих.

На награждении Ярослава была одета в роскошное изумрудное платье, и получила множество комплиментов за свой образ.

"Наряд мы вместе с сестрой выбирали. Это украинский бренд КЕL, а дизайнер даже из моего родного города – Днепра. И одежда очень хорошо дополняла мой образ, мои глаза. Всем очень понравилось. На самом деле, когда я вернулась домой, то где-то неделю я не получала поздравления, а только и слышала: "Какое у тебя красивое платье было!" А уже потом добавляли: "Ну, поздравляю с наградой!", – со смехом вспомнила атлетка.

А вот посещать какие-то модные показы в Украине или за границей у легкоатлетки просто нет времени: "Когда начинается показ мод, то у меня как раз соревновательный сезон, а когда этой осенью я наконец-то вернулась домой, то мне никуда не хотелось ехать. Хотелось просто побыть дома".

О работе в модельном бизнесе Ярослава пока не думает: "Не хочу, потому что сосредоточена на спортивной карьере, и я уже попробовала себя в роли модели в 2022 году на показе Puma. И не скажу, что мне это понравилось, прямо вау. Для меня спорт и выход в сектор – это лучшее лекарство".

Но и в секторе Ярослава тоже пытается выглядеть стильно и элегантно: "У меня появилась моя прическа и макияж. И здесь я сделала свое дело, потому что макияж очень привлекает фотографов. И это еще одно внимание со стороны СМИ к украинцам".

На вопрос, что ее мотивирует двигаться дальше, Магучих отвечает, что самое главное – найти то, что тебе нравится: "И если ты наслаждаешься тем, что делаешь, то вопрос о мотивации, мне кажется, сразу отпадает. Потому что ты хочешь быть лучшим в своей". сфере".

"Многие цели еще не достигнуты. Во-первых, побить свой собственный рекорд, во-вторых, я еще не установила олимпийский рекорд. Это такая цель на следующие Игры, чтобы и это достижение принадлежало Украине", – отмечает Ярослава.

И у легкоатлетки уже начинается подготовка к следующей Олимпиаде: "У нас спортсменов так: один цикл в четыре года отработали и сразу начинается новый. Так было после Игр в Токио-2020, и сейчас уже все взгляды на Лос-Анджелес-2028".

"Конечно, Олимпийские игры в Париже проходили в условиях войны в Украине. И это была очень большая ответственность, потому что мы представляем свою страну, которая находится в состоянии войны, и я хотела сделать все возможное, чтобы мир все-таки увидел украинский флаг, услышал украинский гимн, а после соревнований я имела возможность больше общаться с журналистами и рассказывать о происходящем", – подчеркнула Магучих.

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