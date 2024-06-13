'Что ты доказываешь?' Зинченко эмоционально отреагировал на травму Миколенко перед Евро-2024

Один из капитанов сборной Украины Александр Зинченко признался, что его сильно разозлила травма Виталия Миколенко в товарищеском матче команды с Молдовой. Футболист лондонского "Арсенала" раскритиковал соперников за слишком жесткую игру, которая привела к потере основного левого защитника "сине-желтых" перед стартом чемпионата Европы-2024.

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Об этом Зинченко рассказал в интервью YouTube-каналу Взбірна. По словам лидера команды Сергея Реброва, защитнику сборной Молдавии не следовало настолько резко идти в подкат против Миколенко, ведь украинцы ведут подготовку к главному старту лета, а их соперники уходят в отпуск.

"Очень жаль, что Миколенко получил травму. Будем надеяться, что все будет хорошо и он будет готов к Евро. В эпизоде с Виталием я был зол. Мы с Зубковым общались о том, зачем защитник Молдовы прыгал в такой ситуации? Товарищеская игра, мы готовимся к Евро. У сборной Молдовы дальше уже отпуск, зачем это делать? Что ты этим кому доказываешь? Можно было этого избежать. Мы поддержали Виталия еще в раздевалке. Уверен, что он чувствует поддержку от нас и всех болельщиков", – сказал Зинченко.

Напомним, что Миколенко был заменен в середине первого тайма. Получив повреждение, Виталий эмоционально начал бить руками о газон. Сама игра в Кишиневе завершилась уверенной победой украинцев – 4:0. До этого наша команда проиграла Польше, а также сыграла вничью с Германией.

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2024

17 июня, 16:00. Группа Е. Румыния – Украина.

21 июня, 16:00. Группа Е. Словакия – Украина.

26 июня, 19:00. Группа Е. Бельгия – Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал травму Виталия Миколенко словами "все не так страшно".

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