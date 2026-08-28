"Что-то сюда привезли": Магучих объяснила провал на последнем этапе Бриллиантовой лиги

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих назвала психологию причиной своего провала на заключительном этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Наша соотечественница впервые в сезоне не смогла подняться на подиум, однако не считает это катастрофическим для себя результатом, так как досрочно пробилась в финал турнира.

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Об этом Магучих заявила в интервью "Суспильне Спорт". 24-летняя уроженка Днепра подчеркнула, что сейчас ее проблемы связаны с ментальной составляющей. Кроме того, Ярослава восхитилась соотечественницей Ириной Геращенко, которая в Цюрихе повторила лучший результат карьеры, прыгнув на два метра.

"Я очень рада за Ирину, потому что это лучший сезон для нее. Она вернулась после рождения ребенка, она – мама, и я думаю, что у нее есть суперсила. Я впервые в этом сезоне не на подиуме, но думаю, что все дело в моей голове, потому что физически я готова, просто что-то сюда привезли, но это нормально. У меня еще три соревнования, поэтому я постараюсь выступить лучше", – сказала Магучих.

До этого австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс выразила восторг по поводу выступлений украинских соперниц в нынешнем сезоне.

Отметим, что по итогам сезона Бриллиантовой лиги в финал соревнований пробились шесть спортсменок, среди которых оказались Магучих и Геращенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Мировая федерация легкой атлетики (World Athletics) обновила мировой рейтинг в женских прыжках в высоту, по итогам которого Ярослава Магучих уступает лидерство австралийке Николе Олислагерс.

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