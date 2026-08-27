"Когда видишь украинок..." Главная соперница Магучих рассказала о битве с Ярославой

Австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс восхитилась успехами своих украинских соперниц по сектору в прыжках в высоту. Действующая чемпионка мира и победительница сезона-2025 Бриллиантовой лиги подчеркнула, что ее вдохновляют выступления наших соотечественниц.

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Об этом Олислагерс заявила в комментарии "Суспильне спорт" после того, как сенсационно оказалась вне подиума на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве. Спортсменка отметила победу Ярославы Магучих, "серебро" Ирины Геращенко на соревнованиях, а также возвращение Юлии Левченко после травмы.

"Когда я увидела, как Ирина после рождения ребенка прыгнула на 1,98 метра, это было просто невероятно. Я помню, что в прошлый раз, в 2023 году, мы с Юлей и Ириной разделили победу, выступая на этом стадионе в Хожуве. А теперь здесь победила Ярослава. Мне трудно быть настолько расстроенной своим выступлением, когда видишь прорыв такого количества других людей, особенно украинок", – сказала Олислагерс.

Отметим, что уже 27 августа в Цюрихе Никола будет стараться взять реванш у Магучих на заключительном этапе Бриллиантовой лиги. В свою очередь Геращенко и Левченко будут бороться за место в финале соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, Мировая федерация легкой атлетики (World Athletics) обновила мировой рейтинг в женских прыжках в высоту, по итогам которого Ярослава Магучих уступает лидерство австралийке Николе Олислагерс.

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