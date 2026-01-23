'Что она пьет': украинская легкоатлетка рассказала, как следила за Магучих

Украинская легкоатлетка Татьяна Билык призналась, что внимательно следила за действиями Ярославы Магучих во время мемориала Алексея Демьянюка, который состоялся на минувших выходных во Львове. Спортсменка, которая стала вице-чемпионкой турнира, отметила, что нахождение в секторе победительницы Олимпиады-2024 добавило турниру особого статуса.

Видео дня

Об этом Билык рассказала в интервью официальному сайту Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. Прыгунья в высоту добавила, что особый интерес у нее вызвала подготовка Магучих к своим попыткам.

"Это невероятные ощущения. Ярослава – пример того, к чему можно стремиться. Когда рядом спортсменка такого уровня, это заряжает и помогает выкладываться на максимум. Это сильная мотивация и большой опыт. Было очень интересно выходить в сектор и соревноваться с Ярославой. Она давно не участвовала в украинских соревнованиях, поэтому я не только наблюдала за ее прыжками, но и внимательно смотрела, как она разминается, готовится к попыткам, что пьет между прыжками. Это очень интересно и поучительно", – сказала Билык.

Отметим, что Магучих стала победительницей мемориала Алексея Демьянюка, покорив на первом же старте сезона планку на высоте 2,03 метра.

Как сообщал OBOZ.UA, тренерка Ярославы Магучих Татьяна Степанова оценила выступление своей подопечной на турнире во Львове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!