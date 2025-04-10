Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал неуместными требования украинцев к Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отказаться от организации матча с представителями Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которую контролирует РФ. С характерной для россиян надменностью бывший биатлонист добавил, что у нашей страны нет права голоса в этом вопросе.

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Об этом Кожевников заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу Russia Today, который из-за санкций позорно прячется под аббревиатурой RT. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина с абсолютным шовинизмом подчеркнул, что украинцам "выть не запрещено".

"Пускай люди бредят дальше – им надо это делать. Они занимаются ерундой. Что на них обращать внимание? Решать вопрос об организации матчей между звёздами НХЛ и КХЛ предстоит на самом высоком уровне. И Украина к этому причастна точно не будет: в хоккее что она есть, что нет. Обратились украинские сообщества к НХЛ. Как говорится, собака лает, а караван идет: 100% никто на них не обратит внимания. Они разве занимаются хоккеем? Выть не запрещено, вот и пускай воют", – сказал Кожевников.

Отметим, что об организации товарищеского матча между НХЛ и КХЛ якобы договорились Дональд Трамп и Владимир Путин. Легендарный вратарь Доминик Гашек раскритиковал американцев за саму идею объединения с агрессорами.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова выразила нелепую мысль о том, что слова Дональда Трампа о путинисте Александре Овечкине вызвали шок в Украине.

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