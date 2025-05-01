Что нужно сборной Украине, чтобы пробиться в элиту: все расклады перед решающим туром чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею подошла к заключительному туру чемпионата мира в дивизионе 1А с 9 очками после четырёх матчей и сохраняет реальные шансы на выход в элитный дивизион. Команда делит первое место с Великобританией, уступая ей по личной встрече, но остается в шаге от главной цели.

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В элиту проходят две лучшие команды из шести. Чтобы войти в топ-2 и впервые с 2007 года вернуться в сильнейший дивизион, украинцам достаточно удержать нынешнюю вторую позицию по итогам пятого тура. Главный матч – против Японии – состоится в субботу, 3 мая (12:30 по киевскому времени).

Что даст Украине путёвку в элиту:

Сценарий 1: Победа над Японией (в основное или дополнительное время) Украина гарантирует себе выход в элитный дивизион, если победит Японию. В таком случае "сине-жёлтые" наберут 12 очков и станут недосягаемыми для конкурентов. Победа с хорошей разницей также может позволить обойти Великобританию и занять первое место, если та не выиграет у Польши.

Сценарий 2: Поражение от Японии в овертайме или по буллитам Даже одно очко в матче с Японией (то есть поражение в дополнительное время) будет достаточно. Тогда, даже при равенстве очков с Великобританией и Италией, Украина будет выше итальянцев благодаря победе в личной встрече.

Сценарий 3: Поражение от Японии в основное время, но удачное стечение обстоятельств Даже при нулевом результате в матче с Японией Украина может выйти в элиту, если совпадут следующие условия:

Великобритания обыгрывает Польшу, а Италия не побеждает Румынию в основное время;

или Великобритания проигрывает Польше, а Италия теряет очки против Румынии;

или все три команды (Польша, Италия и Великобритания) набирают по 9 очков — в этом случае учитываются очные встречи, и Украина выходит по лучшей статистике;

даже если Италия и Великобритания выигрывают, Украина может выйти в элиту, если эти победы будут не в основное время.

Единственный сценарий, при котором Украина останется за бортом элиты - необходимо одновременно выполнение трех условий:

Великобритания побеждает Польшу (в любом формате),

Украина проигрывает Японии в основное время,

Италия обыгрывает Румынию в основное время.

В этом случае украинцы останутся третьими и не поднимутся в элитный дивизион.

Расписание матчей заключительного тура (суббота, 3 мая):

12:30 — Япония – Украина

16:00 — Италия – Румыния

19:30 — Великобритания – Польша

Напомним, что в 4-м туре ЧМ сборная Украины одержала волевую победу над командой Польши. Уступая по ходу встречи, украинцы сумели переломить ход матча и одержали важную победу со счетом 4:1.

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