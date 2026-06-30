Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась решением Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях лишь в "нейтральном статусе". Представительница РФ также пожаловалась на то, что из-за этого стране-агрессорке ограничили квоты на заявки.

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Об этом Тарасова заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая яростно поддерживает преступную войну против Украины, при этом назвала решение ISU знаковым и позитивным для российских фигуристов и конькобежцев.

"Это важное событие для нашего спорта, но непонятно, почему без флага и гимна. Что им в нашем гимне так не нравится? Все решения принимают люди, а какие там люди – нам понятно. Этот допуск дает каждому нашему фигуристу надежду, что он может быть первым и поедет на международные соревнования. Мы же поедем не по три, а по одному человеку", – сказала Тарасова.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала едва ли не пыткой выступления под национальной символикой России на международных турнирах.

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