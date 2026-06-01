Двукратная чемпионка мира из РФ призналась в страхе выступать под флагом России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала едва ли не пыткой выступления под национальной символикой России на международных турнирах. 26-летняя москвичка призналась, что во время карьеры постоянно находилась под давлением тренеров и функцитонеров.

Видео дня

Об этом Медведева рассказала в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 отметила, что со спортсменками постоянно проводили инструктаж, давая наставления вплоть до правил общения с журналистами".

"У спортсменов, выступающих под флагом и гимном своей страны, есть страх показаться не теми, кем их ожидают увидеть массы. Нас даже учили давать интервью. Был страх: вдруг я что‑то скажу или выложу не то. Чем больше времени проходило после завершения карьеры, тем больше я позволяла себе раскрываться. У меня был сложившийся образ в обществе. Но потом я поняла, что как человек отличаюсь от этого образа", – сказала Медведева.

Недавно сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана, после чего попал под жесткую критику.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин внезапно разнылся о том, что современная Россия "движется в сторону Северной Кореи".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!