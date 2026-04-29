Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин внезапно разнылся о том, что современная Россия "движется в сторону Северной Кореи". Бывший муж предательницы Украины Татьяны Навки пожаловался на всевозможные запреты и блокировки в стране-агрессорке и, в частности, социальных сетей и мессенджеров.

Такое мнение Жулин, который выигрывал ЧМ-93, выразил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, ярый Z-патриот и фанат войны в Украине отметил, что "все россияне плюются от этих запретов", а также заявил о недопустимости закрытия доступ к сервисам, которые помогают обходить блокировки.

"Запрет VPN в России? Есть ощущение, что меня в вопросе блокировок уже ничем нельзя напугать. Очень неприятно, что все так усложняется. Сейчас приходится включать и выключать VPN, чтобы пользоваться разными приложениями. Это борьба совершенно не в том направлении. Все россияне плюются от этих запретов. У меня были нормальные соцсети: WhatsApp, Telegram. Все было удобно, открывалось в одно нажатие. Сейчас как будто гланды через ж*пу удаляю, пока что-то открываю. Возможно, это действительно нужная мера, но кажется, мы семимильными шагами движемся в сторону Северной Кореи", – сказал Жулин.

Интересно. что ранее этот путинист обвинял западные страны в том, что они горят желанием "превратить Россию в Северную Корею". Он также открыто выступал против существования Украины.

