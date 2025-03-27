'Что дальше?' Известный тренер вызвался заменить Реброва в сборной Украины

Знаменитый тренер львовского ЛНЗ Роман Григорчук признался в том, что заинтересован в работе в национальной сборной Украины. 60-летний специалист при этом поддержал нынешнего наставника "сине-желтых" Сергея Реброва, который столкнулся со шквалом критики после фиаско команды в плей-офф Лиги наций в противостоянии с Бельгией.

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Об этом Григорчук заявил в интервью YouTube-каналу "Трендец". По словам тренера, раньше он негативно относился к возможной работе тренером сборной страны, так как она не связан с постоянным взаимодействием с футболистами, однако позже поменял свое мнение.

"Я сильно верю в Реброва и желаю ему наилучшего. Думаю, что сборная с ним будет в порядке. Работа в сборной мне казалась... Пять раз в год собрались – что делать дальше? Да, ты ездишь, смотришь матчи, но где тонус? А потом был какой-то период, что я об этом думал. После этих пяти лет я абсолютно вижу себя в этой профессии, на такой должности. Это страшно интересная работа. Здесь огромный диапазон действий тренера, чтобы всё делать лучше и лучше. Это интересно, очень интересно", – сказал Григорчук.

Отметим, что Реброва призвали уйти в отставку после того, как украинская сборная проиграла Бельгии 0:3 в ответном матче плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе Лиги наций.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которой не удалось удержать преимущество после домашней победы.

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