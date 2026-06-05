ЧМ-2026. Группа J: расписание, календарь, во сколько матчи, результаты и турнирная таблица

Чемпионат мира по футболу 2026 года, матчи которого пройдут в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, собрал рекордное количество участников. Впервые в истории было принято решение расширить число сборных на мундиале до 48, которые на жеребьевке были разбиты на 12 групп.

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В квартете J выступят представители четырех разных конфедераций. Именно сюда попали действующие чемпион мира аргентинцы. Вместе с ними сыграют австрийцы, алжирцы и дебютанты турнира иорданцы.

Разумеется, Лионель Месси с партнерами в этой группе выглядят очевидными фаворитами. А вот борьба между европейцами и африканцами за вторую строчку обещают стать интригующей.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППЫ J НА ЧМ-2026:

17 июня, 04:00. Аргентина – Алжир

17 июня, 07:00. Австрия – Иордания

22 июня, 20:00. Аргентина – Австрия

23 июня, 06:00. Иордания – Алжир

28 июня, 05:00. Алжир – Австрия

28 июня, 05:00. Иордания – Аргентина

Чтобы гарантировать себе место в 1/16 финала первенства, нужно попасть в топ-2. Следующая в турнирной таблице команда сыграет в плей-офф, если станет одной из восьми лучших среди тех, кто займет третьи места.

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