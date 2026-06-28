Месси забил гол и установил мировой исторический рекорд. Видео

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в матче чемпионата мира 2026 года против Иордании и вошел в историю. 39-летний форвард установил мировой рекорд по продолжительности результативной серии на мундиалях, отличившись в седьмой игре подряд.

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Месси начал встречу на скамейке запасных и появился на поле за полчаса до финального свистка при счете 2:1. Уже во втором тайме капитан аргентинцев забил третий мяч своей команды, прямым ударом со штрафного поразив ворота сборной Иордании.

Предыдущий рекорд принадлежал французу Жюсту Фонтену, который отличался на чемпионате мира 1958 года, а также бразильцу Жаирзиньо, забивавшему в матчах турнира 1970 года.

Кроме того, мяч в ворота Иордании стал для Месси 19-м на чемпионатах мира. По этому показателю он является лучшим бомбардиром в истории мундиалей, опережая немца Мирослава Клозе и бразильянку Марту.

Продолжить свою рекордную серию лидер сборной Аргентины сможет уже в плей-офф. В 1/16 финала чемпионата мира аргентинцы сыграют с дебютантом турнира, сборной Кабо-Верде. Матч состоится в ночь на 4 июля.

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