ЧМ-2026. Группа I: календарь, расписание, во сколько матчи, результаты и турнирная таблица

США, Мексика и Канада нынешним летом принимают главное спортивное событие года – чемпионат мира по футболу 2026. Впервые в истории турнира участие в нем примут сразу 48 национальных сборных, которые во время жеребьевки были разбиты на 12 групп.

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В квартете I выступят сразу две команды, которые входят в топ-10 фаворитов мундиаля, – финалисты двух последних первенств французы, а также норвежцы. Компанию им составят Сенегал и Ирак.

Любопытно, что именно африканская сборная шокировала "галльских петухов" в матче0открытии ЧМ-2002, когда добыла сенсационную победу 1:0.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППЫ І ЧМ-2026

16 июня, 22:00. Франция – Сенегал

17 июня, 01:00. Ирак – Норвегия

23 июня, 00:00. Франция – Ирак

23 июня, 03:00. Норвегия – Сенегал

26 июня, 22:00. Норвегия – Франция

26 июня, 22:00. Сенегал – Ирак

Согласно регламентным нормам ФИФА для этого турнира, победитель группы и обладатель второго места выходят в стадию 1/16 финала автоматически. Третья команда квартета тоже сохраняет неплохие шансы на продолжение борьбы н, если ее итоговые статистические показатели позволят войти в восьмерку лучших сборных среди тех, кто финишировал третьими.

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