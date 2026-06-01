Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026 по футболу

Сборная Испании является наиболее вероятным победителем чемпионата мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. "Фурия роха", которая выигрывала "золото" первенства планеты-2010, уверенно опережает всех конкурентов.

Такие расчеты привел суперкомпьютер компании Opta, согласно оценкам которого, шансы действующих чемпионов Европы выиграть ЧМ составляют 16,1%. На втором месте идет французская национальная команда, которая на двух последних мундиалях играла в финале. Вероятность итогового триумфа "галльских петухов" оценивается в 13%.

Топ-3 замыкает Англия, которая становилась победителем в 11,2% из 10000 симуляций, которые провел компьютер. Далее идет Аргентина (10,4%), которая выиграла предыдущий ЧМ в Катаре.

С большим отрывом от "небесно-голубых" идут португальцы, которые могут взять титул с вероятностью 7%. Шансы пятикратных чемпионом мира бразильцев оцениваются в 6,6%.

В десятку фаворитов также входят Германия (5,1%), Нидерланды (3,6%), Норвегия (3,5%) и Бельгия (2,4%). Интересно, что сразу пяти командам расчеты не дают ни единого шанса на успех – Кюрасао, Катару, Кабо-Верде, Гаити и Конго.

