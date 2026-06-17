Франция с историческим рекордом добыло победу ЧМ-2026. Видео

Сборная Франция с победы стартовала на чемпионате мира по футболу-2026. Подопечные Дидье Дешама обыграли команду Сенегала – 3:1. Французский форвард Килиан Мбаппе оформил дубль, забив свой 58-й гол за национальную команду и официально побил исторический рекорд, став абсолютно лучшим бомбардиром в истории французской сборной. Предыдущее достижение принадлежало Оливье Жиру.

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Африканцы активнее начал встречу и уже в первом тайме создал несколько опасных моментов. Самый реальный шанс открыть счет возник на 25-й минуте, когда Николас Джексон пробил из пределов штрафной площади и попал в штангу. Французы до перерыва владели мячом чаще, однако почти не тревожили Эдуара Менди.

После отдыха Франция значительно прибавила. Дезире Дуэ опасно пробил рядом со штангой, а затем голкипер Сенегала несколько раз спас команду после ударов Майкла Олисе и Мбаппе.

На 58-й минуте произошел самый обсуждаемый момент встречи. Мбаппе упал в штрафной площади после контакта с Садио Мане. Главный арбитр Алиреза Фагани сначала назначил угловой удар. Затем судья VAR пригласил его к монитору для просмотра эпизода.

После изучения видеоповтора Фагани не только отказался назначать пенальти, но и изменил первоначальное решение, назначив удар от ворот вместо углового. Контакт между игроками действительно был, однако судейская бригада, вероятно, пришла к выводу, что именно Мбаппе зацепил ногу Мане, а не наоборот.

Франция все же добилась своего на 66-й минуте. Тео Эрнандес начал атаку своей команды, после чего мяч оказался у Мбаппе, который точным ударом по центру ворот отправил его в сетку и вывел действующих вице-чемпионов мира вперед.

Сенегал ответил быстро. На 68-й минуте Николас Джексон отправил мяч в ворота французов, однако гол был отменен из-за офсайда.

Окончательно судьба встречи была решена на 82-й минуте. Адриен Рабьо получил мяч в центральной зоне, выполнил своевременную передачу в штрафную, а вышедший на замену Брэдли Барколя первым же касанием установил счет 2:0.

После второго гола Франция уверенно контролировала игру, однако концовка матча получилась весьма событийной. В компенсированное время сенегальцы сумели сократить отставание.

На 90+5-й минуте Ибраима Мбайе совершил индивидуальный проход и точным ударом в правый угол ворот переиграл Майка Меньяна, вернув интригу в матч. Однако ответ французов последовал практически сразу.

Уже на 90+6-й минуте Килиан Мбаппе поставил точку в поединке. Нападающий получил мяч перед штрафной площадью и мощным ударом отправил его под перекладину ворот Эдуара Менди. Этот гол установил окончательный счет 3:1.

После первого тура Франция возглавила группу I. Сенегал расположился на последнем месте. Следующую встречу на чемпионате мира французы проведут 22 июня против Ирака. В тот же день Сенегал сыграет с Норвегией.

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