ЧМ-2026. Группа Е: календарь, расписание матчей, результаты и турнирная таблица
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С 11 июня по 19 июля футбольный мир будет следить за событиями чемпионата мира 2026 года, который совместно принимают США, Мексика и Канада. Впервые в истории в турнире примут участие рекордные 48 команд, который по итогам жеребьевки были разбиты на 12 группы
В квартете E выступят представители сразу четырех конфедераций. Европу представляет Германия, Южную Америку – Эквадор, честь Африки отстаивает Кот-д'Ивуар, а за Северную и Центральную Америку будет отдуваться дебютант мундиалей Кюрасао.
Разумеется, очевидным фаворитом группы являются четырехкратные чемпионы мира немцы. Кюрасао под руководством знаменитого Дика Адвокаата выглядят аутсайдерами.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕ ГРУППЫ Е НА ЧМ-2026
14 июня, 20:00. Германия – Кюрасао
15 июня, 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор
20 июня, 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар
21 июня, 03:00. Эквадор – Кюрасао
25 июня, 23:00. Эквадор – Германия
25 июня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
Регламент соревнований оставляет высокие шансы на успех всем командам. Помимо двух лидеров, которые получат автоматические пропуски в раунд 1/16 финала, коллектив с третьей позиции также сможет в плей-офф. Для этого нужно продемонстрировать лучшие турнирные показатели, чем у четырех худших команд среди всех третьих мест.
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