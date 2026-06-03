ЧМ-2026. Группа Е: календарь, расписание матчей, результаты и турнирная таблица

С 11 июня по 19 июля футбольный мир будет следить за событиями чемпионата мира 2026 года, который совместно принимают США, Мексика и Канада. Впервые в истории в турнире примут участие рекордные 48 команд, который по итогам жеребьевки были разбиты на 12 группы

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В квартете E выступят представители сразу четырех конфедераций. Европу представляет Германия, Южную Америку – Эквадор, честь Африки отстаивает Кот-д'Ивуар, а за Северную и Центральную Америку будет отдуваться дебютант мундиалей Кюрасао.

Разумеется, очевидным фаворитом группы являются четырехкратные чемпионы мира немцы. Кюрасао под руководством знаменитого Дика Адвокаата выглядят аутсайдерами.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕ ГРУППЫ Е НА ЧМ-2026

14 июня, 20:00. Германия – Кюрасао

15 июня, 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор

20 июня, 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар

21 июня, 03:00. Эквадор – Кюрасао

25 июня, 23:00. Эквадор – Германия

25 июня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар

Регламент соревнований оставляет высокие шансы на успех всем командам. Помимо двух лидеров, которые получат автоматические пропуски в раунд 1/16 финала, коллектив с третьей позиции также сможет в плей-офф. Для этого нужно продемонстрировать лучшие турнирные показатели, чем у четырех худших команд среди всех третьих мест.

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